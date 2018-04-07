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Denizli'de terör operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına aldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına aldı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Pamukkale'nin Deliktaş Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yaptı. Suriye uyruklu A.İ. (25), kaldığı evde jandarma tarafından gözaltına alındı. Daha önce Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği belirtilen A.İ., jandarma karakoluna götürüldü.

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