Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde R.A. idaresindeki 20 FE 440 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada R.A. olay yerindeki hayatını kaybederken, Z.S. ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.