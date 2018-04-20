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Denizli’de trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 03:42 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişide yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Denizli’de trafik kazası: 3 ölü, 9 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişide yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. İşçileri taşıyan Kamil Alkan yönetimindeki 20 KS 488 plakalı otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kavşakta Ahmet Özırmak idaresindeki 16 BIR 59 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile otobüsteki Kamil Alkan, Nevriye T., Halil Ö., Emine E., Hasan A., Fatma Ç., ve Nevret D., yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulansla ile hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ve Nurten Akkuş hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralılardan ikisinin durumu ağır
Ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan 2’sinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Kazaya karışan servis otobüsünün gece vardiyasına girecek bir süt firmasının işçilerini taşıdığı öğrenildi.
Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, jandarma olayla ilgili servis otobüsünde bulunan 50’ye yakın işçinin ifadesine başvuracak.

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