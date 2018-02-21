Denizli’de uyuşturucu operasyonu: 28 tutuklama

Denizli’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 28’i tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen Pamukkale ilçesi Bağbaşı ve Asmalıevler Mahallelerindeki apartlar ile İncilipınar Mahallesi’ndeki bir adrese baskın düzenledi. Baskınlarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş 204 gram esrar, 179 gram eroin, 110 gram metamfetamin, 64 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçu şüphesiyle gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilen 32 kişiden 28’i tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 39 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.