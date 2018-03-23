Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 kilo 875 gram kubar esrar ele geçirildi.
Çivril’in Kıralan Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 875 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şahıs da gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
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