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Denizli’de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 kilo 875 gram kubar esrar ele geçirildi.Çivril’in Kıralan Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 875 gram kubar esrar ele geçirdi.Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şahıs da gözaltına alındı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 kilo 875 gram kubar esrar ele geçirildi.
Çivril’in Kıralan Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri gerçekleştirilen operasyonda 6 kilo 875 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile birlikte uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen şahıs da gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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