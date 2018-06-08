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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 15:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat Şubesi polislerinden oluşan 100 kişilik bir ekiple, bugün saat 05.00 sıralarında, uyuşturucu satıcılarına yönelik, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, polisin ihtarına rağmen açılmayan çelik kapılar koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Şüphelilerden bazıları bir anda polisleri karşılarında görünce giyinmeye bile fırsat bulamadı. Evlerde özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako' ile yapılan aramalarda, bir miktar esrar, 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon sürerken gözaltı sayısında ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında artış olabileceği bildirildi.

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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuDenizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuDenizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonuDenizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

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