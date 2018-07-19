Denizli'de uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda esrar, eroin, hap, Hint keneviri ele geçirildi. 'Uyuşturucu ticareti' iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen salı günü Acıpayam, Çivril ve Honaz ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise toplam 1 kilo 500 gram kubar esrar, 57 gram eroin, 61 uyuşturucu hap, 532 kök dişi Hint keneviri, 1 ruhsatız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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