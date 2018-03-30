Denizli'de uyuşturucuya 3 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, adliyede tutuklandı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale ilçesinin Karahayıt Mahallesi'ndeki bar ve gazinolarda uyuşturucu satıldığını öğrendi. Geçen perşembe günü operasyon düzenleyen ekipler, hepsi amca çocukları olan Abdullah Akbaş, Ahmet Akbaş ve Yusuf Akbaş'ı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, satışa hazırlanmış halde toplam 20 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. 3 kişiden Abdullah Akbaş yapılan incelemesinde terör örgütü propagandası yapmaktan 2 ve uyuşturucu satışından 5 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilelin zanlıların 3'ü de tutuklandı.
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