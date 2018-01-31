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Denizli'de uyuşturucuya 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 19:27 | Son Güncelleme

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Geçen pazartesi günü Sarayköy ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma, içinde toplam 7 kişinin bulunduğu 2 ayrı otomobili durdurup, aradı. Yapılan kontrolde 700 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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