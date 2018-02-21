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Denizli’de yaşlı çifti darp eden şüpheli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 12:42 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çardak ilçesinde 3 ay önce yaşlı çifti uykularında döven, ayrıca para ve altınlarını çalan zanlılardan 23 yaşındaki F.T.

Denizli’nin Çardak ilçesinde 3 ay önce yaşlı çifti uykularında döven, ayrıca para ve altınlarını çalan zanlılardan 23 yaşındaki F.T. de yakalandı. Şahsın benzer 6 suçtan arandığı öğrenildi.
Olay 30 Kasım 2017 tarihinde Denizli’nin Çardak ilçesinde meydana geldi. Gece 03.30 sıralarında 80 yaşındaki Şakir ve Sadiye Şengül çiftinin evine pencereden giren şahıslar, yaşlı çifti yatak odasında darp etti. Gaspçılar, yaşlı çifte ait değerli eşyaların bulunduğu sandığın anahtarını almak isterken, darp edilen Sadiye Şengül yere yığılınca panikleyip yaşlı çiftin üzerindeki paraları çalarak, geldikleri araçla kaçtı. Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı ve hafif yaralı olarak olay yerinden kaçtı.
Yüzlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şakir ve Sadiye Şengül çifti de kendilerini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis, olay günü Ç.A. isimli bir şüpheliyi yakaladı. Olayla ilgili F.T. isimli şahıs da yakalanarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 23 yaşındaki F.T.’nin benzer 6 olaydan arandığı öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edilirken yüzünü kazağı ile kapattı.

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