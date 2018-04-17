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Denizli’de zincirleme kaza: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Denizli’de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Uşak-Denizli karayolu Çivril Demokrasi Bulvarı’nda Uşak istikametinden Denizli yönünde ilerleyen Mehmet İlhan Emer idaresindeki 20 BD 845 plakalı araç, önce aynı yönde seyreden Kadir Şahan idaresindeki 20 LR 993 plakalı minibüse çarptı.

Denizli’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Denizli’de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak-Denizli karayolu Çivril Demokrasi Bulvarı’nda Uşak istikametinden Denizli yönünde ilerleyen Mehmet İlhan Emer idaresindeki 20 BD 845 plakalı araç, önce aynı yönde seyreden Kadir Şahan idaresindeki 20 LR 993 plakalı minibüse çarptı. Çarpma sonrası minibüs savrularak şarampole savrulurken Mehmet İlhan Emer’in aracı takla atarak karşı şeride savruldu. Savrulan araç daha sonra Uşak istikametine seyreden Uğru Kebabçı idaresindeki 34 BDV 728 plakalı araca çarparak durabildi.
Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Kadir Şahan araçtan asfalta düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Kadir Şahan, olay yerine çağrılan ambulans ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırılırken takla atan araç sürücüsü Mehmet İlhan Emer ve minibüste bulunan Sultan Şahan’ın ilk tedavileri olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılarak Çivril Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle Uşak Denizli karayolu 1 saat kadar trafiğe kapatılırken kazanın yeni açılan kontrolsüz kavşakta dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de zincirleme kaza: 3 yaralı

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