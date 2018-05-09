Denizli'deki FETÖ davasında avukatlara hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasında yer aldığı belirtilen kişilere yönelik açılan davada yargılanan 10 avukattan 8'ine, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrilen salonda görülen, FETÖ/PDY'nin Denizli'deki avukat yapılanmasında yer aldığı belirtilen kişilere yönelik açılan davada, karar duruşması yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanık avukatlar ile yakınları duruşmaya katıldı. Duruşmada sanık avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraatlarini istedi. Mahkeme heyeti, 2014'te Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Muhammed İkbal Çil ile Özcan Aksoy ve Muammer Güler'e 7 yıl 6'şar ay; Yusuf Yılmaz, Hüdayi Kayhan, Emre Karcı, Mustafa Maskan ve Müdayi Kaplan'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Mahkeme heyeti, davada tutuksuz yargılanan Ersan Teke ve Kadir Kurucu'nun beraatine karar verdi. Hapis cezaları alan Emre Karcı, Yusuf Yılmaz, Müdayi Kaplan, Hüdayi Kayhan ve Mustafa Maskan'ın tutuklu kaldıkları süreler dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilmelerine karar verildi.
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