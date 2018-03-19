Denizli’deki FETÖ’nün emniyet yapılanması davasında karar verildi

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) emniyet örgütlenmesine yönelik 10’u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılandığı davada eski 4. sınıf emniyet müdürleri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki salonda görülen davanın duruşmasına 10’u tutuklu 16 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı. İddia makamının esas hakkında 19 Ocak’ta verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Sanıkların ve avukatlarının ifadelerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararı açıkladı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aralarında eski 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve komiserlerin olduğu 14 sanığa, 2 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 hapis cezası verdi.

Eski komiser Asuman Büyükakçalı ve sağlık memuru Bilge Bıçakçı’nın beraatine karar veren mahkeme, tutuklu sanıklardan Hüseyin Tosun, Latif Boz, Muhsin Haspolat, Mustafa Taç ve Ömer Korucuk’un tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, firari sanık eski komiser yardımcısı Ali Aktaş hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.