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Denizli’deki park cinayetinde 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 20:19 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin parkta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Olay, geçtiğimiz 28 Ocak, saat 01.00 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi, Gezek Yatağı Camisi’nin yanındaki parkta meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin parkta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz 28 Ocak, saat 01.00 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi, Gezek Yatağı Camisi’nin yanındaki parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çapa (31) parkta oturduğu sırada iki kişi gelerek onunla tartıştı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle 31 yaşındaki Çapa, kalbinden bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan Çapa, Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi belirleyerek evinde yakaladı. Yakalanan şüphelilerin uyuşturucu ticareti gibi birçok suçtan sabıkası bulunan E.Ç. (30) ve F.Ç. (27) olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, alkol aldıkları için Çapa ile tartıştıklarını ancak onu öldürmediklerini iddia etti.
İki şüpheli adliyeye sevk edildi, mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak, ceza evine gönderildi.

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