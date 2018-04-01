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Denizlispor ile MKE Ankaragücü maçında protokol tribünü karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynana karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında protokol tribünün kavga çıktı. Kavga sonrası Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla aldığı yumruk darbeleriyle yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kırmızı kart sonrası protokol tribünü bir anda karıştı. İki takımın yöneticileri tribünde bir birlerine girdi. Kargaşa esnasında Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla aldığı yumruk darbeleri ile yaralandı. Kavga sonrası yüzünde darp oluşan Atilla 112 Acil servis ambulansında yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayları tribüne giren çevik kuvvet ekipleri yatıştırarak tarafları ayırdı.

“Bir insanın bir insana saldırması kadar çağ dışı bir olay olamaz”
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Denizlispor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan, yaşananları çağ dışı olarak nitelendirerek şunları söyledi:
“Çok üzücü olaylar, Türk futboluna, insanına ve insanlığa yakışmayacak olaylar. İnanılmaz üzücü şeyler. Kim haklı, kim haksız? İnanın aramaya gerek yok. Bir insanın bir insana saldırması kadar çağ dışı bir olay olamaz.”
Diğer yandan, kırmızı kartın ardından yaşanan itiraz ve gerginlik sonrası sahaya atlayan bir taraftarda polis tarafından gözaltına alındı.

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