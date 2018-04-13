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Deprem sonrası bir grup vatandaş sokağa indi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde 4.8 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Antalya’nın Akseki ilçesinde akşam saatlerinde 4.8 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hafif hissedilen deprem sonrasında bir grup vatandaş sokağa indi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Akseki ilçesinde saat 20.14’te 4.8, saat 20.55’te 4.4 olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi. Hafif hissedilen deprem sonrasında bir grup vatandaş tedbir amacıyla sokağa indi. Depremde can ve mail kaybı yaşanmadı. Deprem sonrası peş peşe artçı sarsıntılar devam ediyor.

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