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DEPREM ZONGULDAK'TA HİSSEDİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta da hissedildi.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta da hissedildi. Hasara neden olmayan deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde halk, bir süre sokakta ve araçlarında bekledikten sonra evlerine geri döndü.

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