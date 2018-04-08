DEPREM ZONGULDAK'TA HİSSEDİLDİ

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu Merkez olan 4.7 büyüklüğündeki deprem, Zonguldak'ta da hissedildi. Hasara neden olmayan deprem nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Ereğli ilçesinde bazı mahallelerde halk, bir süre sokakta ve araçlarında bekledikten sonra evlerine geri döndü.
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