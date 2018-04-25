Derbi soruşturmasında Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın ifadeleri alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Futbolcuların ifadeleri Beşiktaş Nevzat Demir Tesislerinde alınırken Şenol Güneş’in tesislerde olmadığı için ifadesinin alınamadığı öğrenildi.
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