Derbi soruşturmasında gözaltı sayısı 31 oldu

Şükrü Saraçoğlu Stadyum’unda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’e çakmak atarak yaralayan S.D. ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.