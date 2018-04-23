HABER

Derbi soruşturmasında gözaltı sayısı 31 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Şükrü Saraçoğlu Stadyum’unda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyum’unda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’e çakmak atarak yaralayan S.D. ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık! CHP’li isimden çok konuşulacak kitapçık!
Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirveler gelebilir!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Doğalgaz patladı, 7 ev tamamen yandı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de denize düşen kişi hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

9 yaşındaki çocuk yaralanan annesinin elini bir an olsun bırakmadı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Feci kazada 9 aylık bebek öldü, çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İstanbul'da balık-ekmek izdihamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.