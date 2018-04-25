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Derbi soruşturmasında gözaltı sayısı 45 oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 45’e yükseldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 45’e yükseldi. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.
Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında savcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması için talimat verdi. Şenol Güneş, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma’nın ifadeleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından alınacak.
Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 45’e yükseldi.

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