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Derbide olaylara karışan 2 kişi maçta yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 00:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı.

Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı. Fenerbahçe’nin, Antalyaspor maçını izlemeye gelen 2 kişi tribünde tespit edilirken, gözaltı sayısı da 35 oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 taraftar daha gözaltına alındı. Bu akşam Kadıköy’de oynan Antalyaspor mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar Spor Güvenliğine Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kameralarca tespit edildi. 2 kişi tribünde gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan iki kişinin isimlerinin ise Emre D. ve İbrahim Y. olduğu bilgisine ulaşıldı.
İfadeleri alınan zanlılar sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edilmek üzere Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde bekletiliyor.

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