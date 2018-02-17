Dere kenarında alacak cinayeti

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, Arif Bıyık (34), dere kenarında Mücahit Akdağ (34) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Medar Mahallesi yakınlarındaki dere kenarında saat 03.00 sıralarında, çevre sakinleri tarafından Arif Bıyık'ın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, tabancayla öldürüldüğü belirlenen Bıyık'ı, Mücahit Akdağ'ın öldürdüğünü saptadı. Bıyık ile aralarında alacak- verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Mücahit Akdağ, Dolmadeğirmen Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Arif Bıyık'ın cesedi ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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