Derede aranan kadın tarlada baygın halde bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Karakuyu köyüne dereye düştüğü sanılarak ekipler tarafından aranan kadın tarlada baygın halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karakuyu köyüne bağlı Şimdi mezrasında anneleri eve dönmeyince dereye düştüğünü düşünen çocukları, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri dereyi didik didik aradı. Ayrıca kadını çevrede de arayan ekipler kadını tarlada baygın halde buldu. İsmi öğrenilemeyen kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.