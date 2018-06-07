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Derede boğulan 2 çocuk toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmastı Deresi'nde boğulan Hakkıcan Şahin (12) ile Murat Güleç (14) son yolculuklarına uğurlandı.

Derede boğulan 2 çocuk toprağa verildi

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmastı Deresi'nde boğulan Hakkıcan Şahin (12) ile Murat Güleç (14) son yolculuklarına uğurlandı.
Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Yavelli Mahallesi'nde önceki gün serinlemek için Kirmastı Deresi'ne giren Murat Güleç ile arkadaşı Hakkıcan Şahin, boğularak hayatını kaybetti. Derede hareketsiz 2 kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen dalgıçlar tarafından çıkarılan iki çocuğun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morgdan alınan cenazeler Yavelli Mezarlığına getirildi. Murat Güleç ve Hakkıcan Şahin, mezarlıkta öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Derede boğulan 2 çocuk toprağa verildiDerede boğulan 2 çocuk toprağa verildiDerede boğulan 2 çocuk toprağa verildiDerede boğulan 2 çocuk toprağa verildi

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