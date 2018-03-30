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Derede kaybolan polis, Karadeniz kıyısında aranmaya başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 16:38 | Son Güncelleme

TRABZON’un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor.

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON’un Maçka ilçesinde, geçen hafta sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (26) arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Ayan, 58 dalgıç polisle Karadeniz kıyısı boyunca da aranmaya başlandı. Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için başlatılan arama çalışmasına 9'uncu günde devam edildi. AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan görevlilerle polis ve jandarmadan oluşan 500 kişilik ekip, kayıp polisi arama çalışmalarını sürdürdü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz kıyısı boyunca da 58 dalgıç polisin katılımıyla arama yapıldı. Su altı dalışı gerçekleştiren polis ekipleri, dalgalı denizde zor anlar yaşadı. Arama çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. 1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

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