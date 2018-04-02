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Derede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) -Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

TRABZON’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın (26) cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından Değirmendere üzerinde bulundu.

Derede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) -Yeniden

Selçuk BAŞAR/TRABZON (DHA) -TRABZON’un Maçka ilçesinde, 22 Mart Perşembe günü, sürücüsünün durumundan şüphelenilen aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın (26) cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından Değirmendere üzerinde bulundu. Esiroğlu Mahallesi mevkiinde bir Hidroelektrik Santral (HES) Regülatör sahasında 11 gün sonra bulunan polis memuru Ayan'ın cenazesi kıyıya çıkarıldı.
Maçka'da, 22 Mart Perşembe günü, şüpheli aracı takip sırasında dereye uçan ekip otosunda 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. Kazada akıntıya kapılıp, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlileriyle polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip karadan, 2 helikopter ise havadan çalışma yürüttü. Ekip, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü mevkisinden başlayıp, denize kadar olan 25 kilometrelik Değirmendere'de polis Ayan'ı aradı. Kayıp polis için Karadeniz’de 58 dalgıç polisin katılımı ile arama yapıldı
11 GÜN SONRA ULAŞILDI
Bu sabah yeniden başlayan arama çalışması sırasında kayıp polis memuru Mehmet Ayan’ın cansız bedeni kazanın olduğu yerden 15 kilometre ileride Esiroğlu Mahallesi’ndeki Hidroelektrik Santrali (HES) Regülatör sahasında bulundu. Ekipler tarafından bullunan cenaze, iş makinesi yardımıyla kum-çakıl yığını içerisinden çıkarılarak, savcının yaptığı incelemenin ardından ambulansla Maçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
CENAZE SAMSUN'A GÖNDERİLECEK
Suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın cansız bedenine ulaşıldığı haberi olay yerinde bekleyişlerini sürdüren acılı aileye verildi. Anne Ayşe, baba İsmail ve kardeşi Muhammet Ayan da cenazenin götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’ne gitti. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da hastaneye geldi, görüştüğü yetkililerden bilgi aldı. Ayan ailesi yapılan arama çalışmaları için Vali Yücel Yavuz’a teşekkür etti. Trabzon Valiliği önünde bugün yapılması planlanan töreninin ardından Mehmet Ayan'ın cenazesi memleketi Samsun'a gönderilecek.
1 POLİS ŞEHİT OLMUŞ, 1 POLİS DE YARALANMIŞTI
Kaza, 22 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmendere'ye uçtu. Kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu.

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Derede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) -YenidenDerede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) -YenidenDerede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) -YenidenDerede kaybolan polisin 11 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı (2) -Yeniden

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