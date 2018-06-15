Derede kaybolan sürücünün ailesinin en acı bayramı

Emre KOLTUK/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Maçka ilçesinde hafif ticari aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak, kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ü (53) arama çalışmaları sürüyor. Bayrama dere kenarında giren Üçel Öztürk'ün acılı eşi Sevilay Öztürk, "Hiç değilse ölüsünü bulalım" dedi. Kaza, 1 Haziran Cuma günü saat 01.30 sıralarında, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda meydana geldi. Üçel Öztürk, 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracı ile Maçka Deresi'ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak, derede kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kayıp sürücüyü aradı; ancak yapılan arama çalışmalarına rağmen Öztürk'e ulaşılamadı. Gece yarısı ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinde yeniden başlanırken, bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi de gelerek, çalışmalara katıldı. Kazada yuvarlandığı uçurumda kayalara çarpan araç ise halatlara bağlanıp, bulunduğu dik yamaçtan çıkarıldı. Ekipler, kazada hurdaya dönen aracın kayıp sürücünün bulunması için başlatılan arama çalışmasına 15'inci günde de devam etti. Jandarma ve AFAD ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçurumun olduğu zorlu arazi koşularında kazanın meydana geldiği yerden başlayarak, dere boyunca kayıp sürücü Üçel Öztürk'ü arıyor. 2 gün önce bölgeye gelen 12 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına katıldı. ‘HİÇ DEĞİLSE ÖLÜSÜNÜ BULALIM’ Derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Üçel Öztürk'ün ailesi de en acı bayramı yaşadı. Dere kenarında bayrama giren acılı eş Sevilay Öztürk, derede yoğun bir arama çalışması başlatıldığını belirterek, "2 gündür derenin içerisinde de arıyor. Bulunmasını istiyoruz. Pantolonu bulundu, cüzdanı bulundu. Bu derede bu kadar insanlar bulunduysa herhalde oda bulunur. Hiç değilse ölüsünü bulalım" dedi. Üçel Öztürk'ün oğlu Sercan Öztürk de "Babamın dirisinden vazgeçtik, bari bir mezarı olsun, nerede olduğunu bilelim. Şuan ki uğraşlarımız bunun için" diye konuştu. Üçel Öztürk’ün ağabeyi Osman Öztürk ie "Bayrama boynu bükük giriyoruz. 15 gündür arama çalışmaları devam ediyor. En azından bulunup bir mezarı olsaydı, derenin kenarında değil mezarı başında olurduk. Kuran okurduk. Cenazesini bulup defnetsek içimiz rahatlar" ifadelerini kullandı.
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