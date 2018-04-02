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Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cansız bedenine kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisi rügülatör havuzu mevkiinde ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (25) arama çalışmaları bugün sonuçlandı.

Trabzon’un Maçka ilçesinde 12 gün önce polis aracının dereye devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak kaybolan ve bugün cansız bedenine kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisi rügülatör havuzu mevkiinde ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün Trabzon Valiliği önünde tören düzenlendi.
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Çatak mevkiinde 12 gün önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı (25) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 450 kişilik arama kurtarma ekibi, kazanın olduğu alandan sahile kadar olan 25 km’lik bir alanda havadan ve karadan çalışmalarına devam ederken, cansız bedeninin bulunduğu yönündeki haber bugün saat 11.15 sıralarında geldi. Ayan’ın cansız bedeni kaza yerine yaklaşık 15 km mesafedeki Esiroğlu Arıtma Tesisleri regülatör havuzu mevkiinde bulundu. Şehit polisin naaşının burada arama çalışmasına katılan DSİ’ye ait iş makinesi tarafından kum kazıldığı sırada bulunduğu öğrenildi. Kumun bir kaç metre altındaki şehit polisin cenazesi buradan alınarak ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesi morguna ardından tören için Trabzon Valiliği önüne getirildi.
Valilik önündeki törene Vali Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, meslektaşları, yakınları ile çok sayıda seveni katıldı.
Polis memuru Mehmet Ayan’ın törende fotoğrafını kardeşi Muhammed Ayan taşırken, törenin ardından cenaze memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderildi.

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

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Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
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Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
3 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
4 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
5 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
6 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
7 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
8 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
9 / 9

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi

Derede kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru için tören düzenlendi
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