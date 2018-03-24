Derede kayıp polisi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Maçka ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik takipte bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları hem karadan ve hem de havadan sürüyor.
Sabahın erken saatlerinden itibaren 2 gündür derenin, denizle birleştiği yaklaşık 25 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürerken, çalışmalara 1 helikopter ve 4 drone de havadan destek veriyor.
Arama çalışmalarına çok sayıda asker ve polis ekibinin yanı sıra Sahil Güvenlik, Rize ve Hopa Deniz Polisi dalgıçları katılırken, dere suyunun bulanık ve hızlı akışı arama çalışmalarını güçleştiriyor. Su seviyesinin düşürülmesi için dere üzerinde bulunan HES kapakları kapatılırken, aramalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı.
Öte yandan önceki gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kayboldu.
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