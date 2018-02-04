Derede mahsur kalan karacayı kurtarıp, sırtında taşıdı

TRABZON, (DHA) - TRABZON’un Of ve Beşikdüzü ilçelerindeki derede mahsur kalan karacalar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi tarafından kurtarılarak, doğal yaşam alanına bırakıldı. Of ilçesi Solaklı Deresi’nde mahsur kalan karacayı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Of Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, bölgeye geldi. İtfaiye görevlileri, dereye inip, karacayı kurtardı. Kurtarma işleminin ardından kontrolden geçirilen karaca, sağlık sorununun olmadığının anlaşılması üzerine Of Çamlık Mahallesi’ndeki doğal yaşam alanına bırakıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de aynı ihbar üzerine Beşikdüzü ilçesinde yer alan Ağasar Deresi’nde kurtarma operasyonu düzenledi. Mahsur kaldığı derede suya kapılan karaca, kurtarılarak, kontrolleri sonrası doğaya bırakıldı.
Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var
İstanbullular yarına dikkat! İBB'den çağrı
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum