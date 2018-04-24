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Dereye düşen arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde derede akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Narlık köyünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi Nizgivan deresi kenarında piknik yaptığı sırada, iddiaya göre Ayşe Balcı dereye girdi, akıntıya kapıldı. Melisa Kazan da arkadaşını kurtarmak için suya atladığı sırada akıntıya kapıldı. Gruptaki diğer arkadaşları Ayşe Balcı'yı boğulmak üzereyken sudan çıkarmayı başardı, Melisa Kazan ise boğularak hayatını kaybetti. Kazan'ın cansız bedeni arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı. Ayşe Balcı, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Yusufeli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arkadaşını kurtarmaya çalışırken boğulan Melisa Kazan'ın cesedi ise olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazan'ın cesedi savcılık kararı ile otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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