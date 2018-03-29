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Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde anneannesine giderken dereye düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Olay, saat 08.30 sıralarında Toslak Mahallesi Dutluk Sokak’taki derede meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde anneannesine giderken dereye düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Toslak Mahallesi Dutluk Sokak’taki derede meydana geldi. İddiaya göre anneannesine gitmek için evden ayrılan 6 yaşındaki Ali Efe Ulusoy’dan gitmesi üzerine, komşuları ve akrabalarıyla çevreyi aradı. Aramalara rağmen çocuğuna ulaşamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Çocuğun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, mahallede bulunan Dutluk Deresi’nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Önce çocuğun ayakkabılarını bulan ekipler, su boyunda ilerlemesi üzerine Ulusoy’un hareketsiz bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ulusoy’u ambulansla önce yakında bulunan sağlık ocağına ardından Alanya Anadolu Hastanesi’ne götürdü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen minik Ulusoy hayatını kaybetti. Ulusoy’un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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