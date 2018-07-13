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Dereye giren 11 yaşındaki Enis, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

SİİRT'in Baykan ilçesinde, Bitlis Deresi'ne giren 11 yaşındaki Enis Gökalp, boğuldu.

Dereye giren 11 yaşındaki Enis, boğuldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesinde, Bitlis Deresi'ne giren 11 yaşındaki Enis Gökalp, boğuldu.
Baykan ilçesinde yaşayan Enis Gökalp, evinin yakınlarında bulunan Bitlis Deresi'ne tek başına giderek, suya girdi. Aile, çocuklarının bir süredir eve gelmediğini fark edince, arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarında Enis'in elbiseleri Bitlis Deresi kenarında bulundu. Olayın güvenlik güçlerine bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Enis'in cansız bedenini Bitlis Deresi'nde buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dereye giren 11 yaşındaki Enis, boğulduDereye giren 11 yaşındaki Enis, boğuldu

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