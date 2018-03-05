HABER

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde virajı alamayıp dereye uçan otomobil sulara gömülürken, sürücüsü içerisinde feci şekilde can verdi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde virajı alamayıp dereye uçan otomobil sulara gömülürken, sürücüsü içerisinde feci şekilde can verdi. Otomobil saatler süren çalışmanın ardından dereden çıkarılabildi.
Kaza Çiğdemli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rıfat Karaman (56) idaresindeki 67 EC 313 plakalı otomobili ile Ormanlı Beldesi istikametine seyir halinde iken Çiğdemli Köyü çıkışında virajı alamayarak dereye uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, jandarma ve 112 sağlık görevlileri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri debisi yüksek olan suyun ortasında kalan otomobile ulaşmak için uzun süre çaba göstermesine rağmen bir türlü başarılı olamadı. İplerle otomobile ulaşılamayacağı anlaşılınca olay yerine vinç çağırıldı. Otomobil vinç yardımı ile dereden çıkarılırken Rıfat Karaman’ın cansız bedeni otomobilin içerisinde sıkışmış halde bulundu. İtfaiye ekipleri aracın üst kaportasını kesip açarken sağlık görevlileri Karaman’ın öldüğünü belirledi. Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan minübüste şoförlük yaptığı öğrenilen Karaman’ın cansız bedeni savcılığın olay yerine yaptığı incelemenin ardından otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastranesi’ne kaldırıldı.
Kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar ise aynı virajdan daha öncede 4-5 tane araç uçtuğunu belirterek yetkililerin önlem almalarını istedi.
Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

1 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
2 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
3 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
4 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
5 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
6 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
7 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
8 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
9 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
10 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
11 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
12 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
13 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
14 / 14

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi

Dereye uçan otomobilde feci şekilde can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Amirin cezasını müdür kesti

Amirin cezasını müdür kesti

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 2 yaralı

Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

Market açılır açılmaz, içeri girip soydular

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45'inci gün; 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi (2)

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

14 yıl sonra çözülen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Havalimanında uyuşturucu operasyonu

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Başkale'de terör örgütü PKK'ya büyük darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.