HABER

Dereye uçan otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsüne yol vermek isterken dereye düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi İskefye Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel halk otobüsüne yol vermek isterken dereye düşen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi İskefye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevin T. (42) idaresindeki otomobil karşı yönden gelen özel halk otobüsüne yol vermek isterken yol kenarında bulunan Akarca Deresi’ne düşerek ters döndü. Otomobilde bulunan sürücü Nevin T. ve oğlu Batuhan Berk T. (18) yaralandı. Olayı gören özel halk otobüsündeki yolcular, 112 Acil Yardım ekiplerine haber vererek yaralıların yardımına koştu. Araçtan kendi imkanları ile çıkan Berk T. ve otobüsteki yolcular araçtan anne Nevin T.’yi de kendi imkanları ile çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı gören özel halk otobüsü yolcularından Hüseyin Arıcan, “Şehir içi otobüsle yolculuk yapıyordum. Otobüsle otomobil karşı karşıya geldi. İkisi de yavaşladı. Birbirlerine yol vermek istediler. Otobüs, otomobile yol verdi. Otomobil sürücüsü kadın da panikleyip dereye uçtu. Oğluyla beraber kadını çıkardık. Oğlu da araçtaydı o çıkmıştı benden önce. Ben o ara 112’yi aradım, biraz da panikledim. Daha sonra aşağı indim, beraber çıkardık” dedi.
Dereye uçan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden çıkarılırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MHP'li başkanlar adım adım takip edilecekMHP'li başkanlar adım adım takip edilecek
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

'Bayan popo' Sevtap Parman: En güzel popo hâlâ benimki

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Türkiye'de tutuklu Yunan askerleri ile ilgili son dakika açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Dışarıdan bakanlar ev sanıyordu! Tek tek mühürlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Balıkesir'de katliam gibi kaza! 3 genç feci şekilde can verdi!

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Korkunç kaza: Beton direğe çarpan araçta 3 genç öldü

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.