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Dereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 23:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan Hanife Kabasakal, kazada yaralanan ve ambulansta tedavi gören nişanlası Mücahit Kır'ın yanına koşarak 'Aşkım iyi misin?' diyerek gözyaşı döktü.

Dereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştu

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan Hanife Kabasakal, kazada yaralanan ve ambulansta tedavi gören nişanlası Mücahit Kır'ın yanına koşarak 'Aşkım iyi misin?' diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Karaman mevkiinde meydana geldi. Mücahit Kır yönetimindeki 67 NF 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Diğer sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AFAD ve sağlık ekipleri ters dönen araçtan önce sürücü Mücahit Kır'ı çıkarttı. Sedyeyle yola çıkarılan Mücahit Kır, ambulansa alındı. Ardından hafif yaralı olan nişanlısı Hanife Kabasakal araçtan kurtarıldı. Araçtan çıkar çıkmaz nişanlısının bulunduğu ambulansa koşan Hanife Kabasakal, bilinci kapalı olan Mücahit Kır'a "Aşkım iyi misin?" diye seslenerek gözyaşı döktü. Bir süre nişanlısının yanında duran Hanife Kabasakal, ardından sağlık ekipleri tarafından başka ambulansa alındı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kabasakal ve Kır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştuDereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştuDereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştuDereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştu

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