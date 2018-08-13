Dereye uçan otomobilden çıkarılan genç kız nişanlısının yanına koştu

Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan Hanife Kabasakal, kazada yaralanan ve ambulansta tedavi gören nişanlası Mücahit Kır'ın yanına koşarak 'Aşkım iyi misin?' diyerek gözyaşı döktü.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun Karaman mevkiinde meydana geldi. Mücahit Kır yönetimindeki 67 NF 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye uçtu. Diğer sürücülerin haber vermesinin ardından kaza yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AFAD ve sağlık ekipleri ters dönen araçtan önce sürücü Mücahit Kır'ı çıkarttı. Sedyeyle yola çıkarılan Mücahit Kır, ambulansa alındı. Ardından hafif yaralı olan nişanlısı Hanife Kabasakal araçtan kurtarıldı. Araçtan çıkar çıkmaz nişanlısının bulunduğu ambulansa koşan Hanife Kabasakal, bilinci kapalı olan Mücahit Kır'a "Aşkım iyi misin?" diye seslenerek gözyaşı döktü. Bir süre nişanlısının yanında duran Hanife Kabasakal, ardından sağlık ekipleri tarafından başka ambulansa alındı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kabasakal ve Kır'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!
Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar
Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik
Ankara'da Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon! Avukatı da gözaltında!
MHP'den döviz hamlesi: Hesaplarını Türk Lirasına çeviriyor
Abdullah Gül'den Trump'a çok sert tepki
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum