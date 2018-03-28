Dereye uçan otomobilden çıkıp, yürüyerek ambulansa bindi

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp dereye uçtu. Hafi yaralı sürücü Adnan P. (35), otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, yürüyerek yanına gittiği ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Acemler köprülü kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bursa-İzmir yolu, İzmir istikametinde 16 SCK 42 plakalı otomobiliyle en sol şeritten seyreden Adnan P., bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Önce orta refüjdeki bariyerlere çarpan otomobil, savrularak yolun sağ tarafındaki demir korkulukları da yıkarak dereye uçtu. Takla atıp dereye ters düşen aracın sürücüsü kendi imkanları ile dışarı çıktı. Hafif yaralı Adnan P., kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansın yanına gitti. 112 Acil Sağlık ekipleri, Adnan P.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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