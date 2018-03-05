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Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 00:42 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dereye uçarak sulara gömülen otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Rıfat Karaman hayatını kaybetti.

Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dereye uçarak sulara gömülen otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Rıfat Karaman hayatını kaybetti.
Kaza saat 21.30 sıralarında, Ereğli Çiğdemli Köyü yakınlarında meydana geldi. Rıfat Karaman yönetimindeki 67 EC 313 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye uçtu. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil ve kurtarma ekipleri geldi. Yağmur nedeniyle debisi yükselen derede sulara gömülen otomobile yaklaşmakta güçlük çekildi. Kaza yerine gelen vincin halatı balık adamların yardımıyla otomobile bağlandı. Vinçle yukarı çıkarılan otomobilden sürücü çıkarıldı. Yapılan kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaman'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldüDereye uçan otomobilin sürücüsü öldü

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