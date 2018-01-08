Dereye uçan otomoilde ölen kişinin babası olduğunu teşhis etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan iki kişi, dere yatağına uçan otomobilde ölü bulundu. Elvan Sucu'nun (75) olay yerine gelen oğlu Mehmet Sucu, araçtaki iki cesedin babası ve arkadaşına ait olduğunu belirtti.
Kaza, Çorum-Alaca karayolunda meydana geldi. Pazar günü saat 09.00 sıralarında buğday satmak için Alaca ilçesi Tevfikiye köyünden çıkarak Çorum yönüne giden Elvan Sucu yönetimindeki 19 EA 504 plakalı otomobil, Hatap köyü mevkiinde yol kenarında bulunan 20 metrelik dere yatağına uçtu. Sucu ile yanında bulunan Sağdık Yağcı ters dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı, bugün bölgede hurda topladığı belirtilen vatandaşlar fark edip durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri dere yatağına uçan otomobilde bulunan iki kişinin öldüğünü belirledi. Otomobildeki cesetlerin kime ait olduğunun tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri araç plakasını sorgulayarak Elvan Sucu'nun oğlu Mehmet Sucu'ya ulaştı. Yakınlarının ise Elvan Sucu ve Sadık Yağcı'dan haber alamadıkları için jandarmaya kayıp ihbarında bulundukları belirtildi. Olay yerine gelen Mehmet Sucu, otomobildeki cesedin babası Elvan Sucu ve yakını Sadık Yağcı'ya ait olduğunu teşhis ederek, "Bu benim babam" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Otomobil vinçle bulunduğu yerden alınıp yola çıkarıldı. Ardından kaza kırım ekipleri tarafından otobolde sıkışan iki ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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