Derik Kaymakamının şehit edildiği saldırının sanığı kendini yaktı (2)

KENDİNE ATEŞE VEREN TUTUKLU ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilişkin mahkemeye Siverek Cezaevi'nden SEBGİS ile bağlanıp kendini ateşe veren sanık Şerif Mesutoğlu ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mesutoğlu'nun sedyeyle acil servise alınması sırasında polis, acilin giriş ve çıkışlarını hasta ve ziyaretçilere kapattı. Yanık ünitesinde tedavisine başlanılan ve vücudunda 2 ile 3 derecede yanıklar olduğu öğrenilen Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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