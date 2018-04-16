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Derik Kaymakamının şehit edildiği saldırının sanığı kendini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

  MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinden SEBGİS ile bağlanan sanıklardan Şerif Mesutoğlu, ifade verdiği sırada kendini ateşe verdi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki cezaevinden SEBGİS ile bağlanan sanıklardan Şerif Mesutoğlu, ifade verdiği sırada kendini ateşe verdi. Mesutoğlu'nun yanan kıyafetleri, görevliler tarafından söndürüldü. Hastaneye götürülen Mesutoğlu tedaviye alındı.

2016 yılında Derik'in belediye başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2016 yılında kaymakamlık binasındaki makam odasında düzenlenen saldırıda şehit oldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsında aralarında kaymakamlık yazı işleri şefi Şerif Mesutoğlu'nun da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Hakkında dava açılan 8'i tutuklu, 15 sanığın yargılandığı davanın 8'inci duruşması bugün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya sanıklardan; Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

'YALNIZ KALMAK İSTİYORUM' DEDİ, KENİDİNİ ATEŞE VERDİ

Sanıklar arasında bulunan ve Siverek F Tipi Cezaevinde tutuklu olan Şerif Mesutoğlu, cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlandığı mahkeme salonunda ifade verirken önemli bir konuda bilgi vereceğini söyleyerek odada yalnız kalma talebinde bulundu. Mahkeme heyetinin bu isteği kabul etmesinin ardından odada yalnız kalan Mesutoğlu, iddiaya göre kıyafetlerinin altına gizlediği çakmak gazını çıkarıp üzerine sıktı. Mesutoğlu, daha sonra yanındaki çakmakla kıyafetlerini ateşe verdi. Mesutoğlu'nun yanan kıyafetleri, içeriye giren jandarma ve görevliler tarafından söndürüldü. Çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Mesutoğlu tedavi altına alınırken, SEGBİS bağlantı odasına çakmak gazı ile girmesi ve kendisini ateşe vermesine ilişkin ihmali bulunanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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