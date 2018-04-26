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Derinkuyu’da aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 1 kişiyi yakaladı.Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Niğde adli makamlarınca bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Y.’yi yakaladı.

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 1 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Niğde adli makamlarınca bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Y.’yi yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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