Derinkuyu’da aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 1 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Niğde adli makamlarınca bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Y.’yi yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum