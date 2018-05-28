Dernekte tombala oynayan 221 kişiye 57 bin 239 lira ceza

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, merkeze bağlı Tayakadın köyünde jandarma ekipleri tarafından tombala oynandığı belirlenen spor kulübü derneğine yapılan baskında, 221 kişiye toplam 57 bin 239 lira idari para cezası kesildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Tayakadın köyünde faaliyet gösteren spor kulübü derneğine baskın düzenledi. Kulüpte yapılan aramada tombala kartı, pulu ve çekiliş yapılan düzenek ele geçirildi. Kumar için yer ve imkan sağladığı belirlenen Z.S. (38) gözaltına alındı. Tombala oynadığı tespit edilen 221 kişiye ise toplam 57 bin 239 lira idari yaptırım cezası kesildi. Gözaltına alınan Z.S. ise jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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