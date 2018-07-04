Derya'dan 10 gündür haber alınamıyor

VAN, (DHA)- VAN'da 10 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Derya Gül'ün ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.
Merkez İpekyolu ilçesi Ali Paşa Mahallesi'nde oturan Gül ailesinin kızları Derya, Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin yapıldığı 24 Haziran günü evden çıktı. Geri dönmeyen Derya Gül'ü merak eden aile bireyleri, kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca polise başvurdu. Bunun üzerine ekipler, Derya Gül'ü bulmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin 10 gündür süren çalışmalarında, Derya Gül'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Gül ailesi kaçırıldığını öne sürdükleri kızları Derya için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
Polis ekiplerinin Derya Gül'ü arama çalışmaları devam ediyor.
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