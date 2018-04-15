Dev fabrikanın yanışını çaresiz gözlerle izlediler

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mobilya fabrikasının depo kısmında meydana gelmişti. Alevler kısa sürede fabrikanın bir kısmını sararak metrelerce yükseldi. Kilometrelerce öteden görünen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 50 itfaiye personeli ile 17 itfaiye aracının müdahalesi sonucu, yangın yaklaşık 3 saat sonunda kontrol altına alındı. İtfaiye erleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak fabrikaya gelen yöneticiler ise metrelerce alevler içerisinde kalan fabrikalarının yanışını çaresiz gözlerle izledi.

Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.