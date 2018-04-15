HABER

Dev fabrikanın yanışını çaresiz gözlerle izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 2. OSB’de bulunan bir mobilya fabrikasının depo kısmında çıkan yangın 3 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Fabrikanın yöneticileri ise yangını çaresiz gözlerle izledi.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan mobilya fabrikasının depo kısmında meydana gelmişti. Alevler kısa sürede fabrikanın bir kısmını sararak metrelerce yükseldi. Kilometrelerce öteden görünen dumanlar gökyüzünü siyaha bürüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 50 itfaiye personeli ile 17 itfaiye aracının müdahalesi sonucu, yangın yaklaşık 3 saat sonunda kontrol altına alındı. İtfaiye erleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, olay yerine gelen Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Olayı duyarak fabrikaya gelen yöneticiler ise metrelerce alevler içerisinde kalan fabrikalarının yanışını çaresiz gözlerle izledi.
Konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!NATO ve Birleşmiş Milletler harekete geçti!
Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!Aydın Doğan'dan Demirören'e uyarı!
Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 75'i hapse girer

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Murat Dalkılıç, Hande Erçel’den vazgeçti

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Özcan Deniz'den eşi Feyza'ya büyük jest

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Bursa'yı karıştıran olay! Mahalleli linç etmek istedi!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar! Polis memuru alevlerin arasından böyle aldı!

Taksim'de korku dolu anlar!

Taksim'de korku dolu anlar!

Kars'ın son Estonyalısı

Kars'ın son Estonyalısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.