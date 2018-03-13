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Dev fuhuş operasyonu; 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Eskişehir merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Eskişehir merkezli 8 farklı ilde düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları tespit edilen 40 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri gerekçesiyle Eskişehir, İstanbul, Mersin, İzmir, Ankara, Kastamonu, Elazığ ve Aydın’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 40 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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