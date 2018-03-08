Dev holdinge FETÖ’den el konuldu: 3 sahibi gözaltında

Antalya’da faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding’e FETÖ soruşturması kapsamında el konulurken, 3 sahibi de gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Pararlel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren Kırmızıtaş Holding ait 3 şirkete el konuldu. Soruşturma kapsamında şirket sahipleri R.K, İ.K. ve H.K. gözaltına alındı.
Ayrıca soruşturma kapsamında, Kırmızıtaş Holding ve bünyesinde bulunan tüm şirketlere yönelik Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının raporu, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının bilirkişi raporu, HTS Analiz Raporu ve diğer yapılan tespitler doğrultusunda önemli bilgilerin ortaya çıktığı kaydedildi.
Holding’in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt ile irtibatı veya iltisakı olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernek, federasyon gibi kuruluşlar ile FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında işlem yapılan şahıslar ve kayyum atanan şirketlerle parasal yönden ilişkili olduğu tespit edildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında şirketlere CMK 133. Maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu emniyette devam ediyor.
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