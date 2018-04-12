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Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında görüşülen kanun tasarısına göre horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapan ve yaptıranlara hapis cezası geliyor.

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapanlar için iki aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Deve Güreşi Adalet Bakanlığı horoz dövüşü hapis cezası

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