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Develi’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 10:41 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ilçesinde yapılan DEAŞ operasyonunda iki Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ocak ayında yapılan DEAŞ operasyonunda elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde yapılan DEAŞ operasyonunda iki Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ocak ayında yapılan DEAŞ operasyonunda elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçesinde oldukları belirlenen iki Suriye uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
DEAŞ terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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