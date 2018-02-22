HABER

Devlet büyüklerini usulsüz dinleme davasında 24 sanığa hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, FETÖ’nün Akıncı Üssü’nde yakalanan sivil imamı Harun Biniş’in de arasında bulunduğu 24 sanığa farklı miktarlarda hapis cezası verdi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya aralarında 15 Temmuz darbe girişimi şurasında Akıncı Üssü’nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan FETÖ’nün sivil imamı Harun Biniş’in de bulunduğu sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını önü sererek beraat talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanık Biniş ise "Sizden herhangi bir talebim ve ekleyeceğim bir husus yoktur" dedi.
24 sanığa hapis cezası
Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen yaklaşık 1 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, aralarında Biniş’in de bulunduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ile 63 yıl 9 ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezası verdi. Heyet, 4 sanığın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatini kararlaştırdı. Mahkemenin Biniş’e verdiği ceza miktarı 10 yıl 6 ay hapis.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.